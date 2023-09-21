الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: 750 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية والصناعية بسيناء

المشروعات التنموية
المشروعات التنموية والصناعية بسيناء

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إنه على مدار 10 سنوات كان هناك مسارين لعمل الدولة في  سيناء الأول القضاء على الإرهاب وقد تم ذلك، والمسار الثاني البناء والتنمية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم رصد مجموعة من الموازنات لتنمية سيناء وإحداث نهضة صناعية وتنموية بقيمة إجمالي 750 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى أن مساحة سيناء تقدر بنحو 60 ألف كيلو متر مربع وهي جزء أصيل ومهم لأرض مصر. 

وتابع أنه تم استصلاح 500 ألف فدان، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في العريش ومنطقة قناة السويس والموانئ الموجودة على البحر الأحمر وتنميتها والمنطقة السياحية بمدينة شرم الشيخ بما تمثله من أهمية ومقصد سياحي عالمي.

إحداث تنمية شاملة تركز على جودة الخدمات والمشروعات

وأكد أن إحداث تنمية شاملة تركز على جودة الخدمات والمشروعات ومراعاة أن تكون التنمية مرتبطة بكل المجالات كالصحة والطرق والخدمات، وكذلك الاستثمار السياحي سواء مقاصد دينية أو علمية أو استشفاء.

وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم والوادي المقدس وتطويرهما بأن يكون هناك منطقة فندقية واستشفاء ومنطقة لسياحة التأمل وهذا يعكس رؤية الدولة لإحداث التنمية الشاملة.

الكاتب الصحفى سيناء نهضة صناعية تنموية 750 مليار جنيه المناطق الصناعية استصلاح 500 ألف فدان إحداث تنمية شاملة

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