القاهرة للدراسات الاقتصادية: سيناء شهدت تنمية شاملة حقيقية بعهد الرئيس السيسي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بتنمية سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، خاصة وأن سيناء كانت تعاني من التهميش منذ الثمانينات.

تنمية سيناء

وأكد الدكتور عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم انفاق نحو 11 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء خلال الست سنوات الماضية، بهدف أن تشهد سيناء تنمية حقيقة، وبالفعل أصبحت سيناء الآن من المدن التي تظهر عليها علامات التحضر والرقي.

زراعة سيناء

وأضاف في حديثه، أنه تم تنمية وزراعة 400 ألف فدان بسيناء، وبناء أكثر من 3 آلاف، كما أنه الآن جاري تنفيذ شبكة طرق داخل سيناء بهدف ربط شمال وجنوب المحافظة.