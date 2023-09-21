أسعار الأدوات المدرسية في معرض "أهلًا مدارس" وأماكن انتشار المعرض

أسعار الأدوات المدرسية في معرض “أهلا مدارس” 2023 وأماكن انتشار المعرض من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية التسهيل على المواطنين في شراء مستلزمات المدارس من خلال توفيرها في معرض أهلًا مدارس 2023 التي توفر للمواطنين كل ما يحتاجون إليه من مستلزمات المدارس، بتخفيضات تصل إلى 60%، وجاءت أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلًا مدارس 2023، كالتالي:

- دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات يكون سعرها 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

- دستة كشاكيل 140 ورقة، يكون سعرها 40 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا.

- دستة كشاكيل 100 ورقة، يكون سعرها 30 جنيهًا بدلا من 38 جنيهًا.

- ويصل سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة إلى 81 جنيهًا.

- كما يصل سعر المقلمة مع أدوات هندسية بسعر 53 جنيهًا.

- فيما يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة إلى سعر 20 جنيهًا.

خريطة معارض أهلاً مدارس بالمحافظات

أماكن معارض أهلاً مدارس بسوهاج

- ميدان العارف بالله.

- بجوار الوحدات المحلية بالمراكز.

- أمام ستاد سوهاج الرياضي. وهو المعرض الرئيسي.

أماكن معرض أهلا مدارس بالجيزة

- معرض فيصل.

-أهلا مدارس الطالبية.

- فرع معرض أهلًا مدارس بالعمرانية.

- معرض أهلا مدارس البدرشين.

- أهلا مدارس 6 أكتوبر.

- منفذ معرض أهلًا مدارس بإمبابة.

أماكن معرض أهلا مدارس بكفر الشيخ

- معرض أهلًا مدارس بمنطقة 47 عمارة بكفر الشيخ.

أماكن معرض أهلًا مدارس القليوبية

-معرض أهلا مدارس بشارع فريد ندا

- معرض أهلا مدارس بشبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

أماكن معرض أهلا مدارس ببني سويف

معرض أهلا مدارس ببني سويف خلف الصالون الأخضر.

الأقصر

- معرض أهلا مدارس بالسوق الحضري بمنطقة أبو الجود.

-معرض أهلا مدارس بشارع البحر بوسط إسنا.

-أمام محطة السكة الحديد.

أماكن معرض أهلا مدارس بمطروح

- بمدينة الحمام بالعلمين.

- بسيدي براني بالنجيلة.

أماكن معرض اهلا مدارس بالوادي الجديد

-معرض شارع النبوي المهندس بالخارجة.

-معرض أهلا مدارس بميدان المستشفى بالداخلة.

أماكن معرض أهلا مدارس بالبحر الأحمر

شارع النصر بالغردقة.

أماكن معرض اهلا مدارس بالبحيرة

تضم البحيرة 42 منفذًا لمعرض أهلا مدارس بالقرى والمدن الرئيسية في:

كفر الدوار

دمنهور

إيتاي البارود

أبو حمص.

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