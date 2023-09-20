الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمشاركة 75 ألف تاجر.. إقبال كبير على "أهلا مدارس" في الإسماعيلية

أهلا مدارس
أهلا مدارس

شهد معرض أهلا مدارس بمحافظة الإسماعلية، إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة المقدمة من جانب الشركات المشاركة وتتراوح بين 15-35 %، وتنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وصرح وائل عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعلية وأمين الصندوق، بأن المعرض هذا العام يشارك فيه 75 ألف تاجر بهدف خدمة المواطنين، لافتا إلى وجود اتجاه العام نحو تقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك، بحيث تصل السلعة من التاجر الأول مباشرة، وهو بدوره يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع والمعروضات بالمعارض المختلفة التي تقيمها الغرفة التجارية.

وأضاف عبد العزيز، أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يعي دوره المجتمعي نحو الشارع المصري، وافتتاح معرض أهلا مدارس في نسخته 2023، كان واحدا من ثمار التعاون المثمر بين أعضاء المجلس والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتموين ومديرية أمن الإسماعيلية، لتوفير المستلزمات الدراسية والمكتبية والملابس والأحذية بأسعار تنافسية مرضية وبجودة عالية.

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إقبال كبير من التجار على المشاركة في “أهلا مدارس”

كما أشار عبد العزيز إلى أنه جاري التنسيق من أجل وصول الخدمة إلى أهالينا بالمراكز والقرى البعيدة للاستفادة من تخفيضات المعرض، وسوف يعلن عن هذه التفاصيل تباعا.

وأضاف أمين الصندوق أن المعارض يشارك فيها منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، مؤكدا أنه تم الاتفاق بالفعل علي توفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي)، وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسبة وبسعر منخفض يصل إلى 30%.

واختتم وائل عبد العزيز بالتأكيد على أن الدعوة للمشاركة بمعارض أهلا مدارس 2023، لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطنى الإسماعيلية.

كان رئيس الوزراء أعلن عن انطلاق 84 سيارة تمثل معارض متحركة في جميع ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن هناك 480 منفذًا على مستوى الجمهورية تشمل نفس نوعية المعروض من المنتجات، منها 58 معرضًا رئيسيًا.

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