الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: منذ تولي الرئيس السيسي ويضع استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد

الكاتب الصحفي، جميل
الكاتب الصحفي، جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إنه خلال السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي وحتى اليوم نجد أن هناك خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصعيد والذي كان مهملًا لعقود.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحياة كانت صعبة جدًا على المواطنين في بعض المحافظات، على الجانب الآخر الصعيد يمتلك قدرة استثمارية وأغلب مدنه سياحية وكانت استراتيجية الدولة إعادتها للصورة مرة أخرى من خلال عملية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن جميع قرى الصعيد دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة.

أهم القطاعات التي تم تطويرها

وتابع أن السكك الحديدية تم تطويرها بشكل كبير، كما تم الاهتمام بالمناطق الزراعية وتوسعتها وتبطين الترع، ومد شبكات الكهرباء للقرى وإنشاء المستشفيات والمدارس والاهتمام بالمواطن، مؤكدًا أن القوافل الطبية التي تجوب كل قرى الصعيد لخدمة المواطنين وكل المشروعات التي تقدم تكون من أجل المواطن.

وأكد أن كل المشروعات التي أقيمت بالصعيد وفرت فرص عمل كبيرة للشباب ولتقليل عمليات الهجرة الداخلية للقاهرة والإسكندرية.

الكاتب الصحفى الرئيس السيسي خطة استراتيجية لتنمية الصعيد قدرة استثمارية مبادرة حياة كريمة

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