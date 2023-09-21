الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح بديلًا ونونيز يقود هجوم ليفربول أمام لاسك لينز فى الدورى الأوروبى

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني تشكيل فريقه الذي يواجه لاسك لينز النمساوي ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم، فيما يقود داروين نونيز هجوم الريدز رفقة لويس دياز.

تشكيل ليفربول لمباراة لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي:

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

  • في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.
  • خط الدفاع: جرافينبرخ، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.
  • وسط الملعب: بايتشيتش، واتارو إيندو، هارفي إليوت.
  • الهجوم: بن دوك، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: أليسون بيكر، جاروس، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون، دومينيك سوبوسلاي، أليكسس ماك أليستر، كورتس جونز، كوانساه، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

ويسعى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لتحقيق انطلاقة مميزة ومثالية في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح أساسيَا

قبل مواجهة لاسك لينز.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الأوروبي؟

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق لاسك لينز النمساوي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط في ضربة البداية في الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويتواجد ليفربول ولاسك في المجموعة الخامسة بالبطولة والتي تضم إلى جوارهم أندية تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي.

ليفربول محمد صلاح نونيز لاسك لينز الدوري الاوروبي

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