قبل مواجهة لاسك لينز.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الأوروبي؟

ساعات قليلة وتنطلق مباراة قوية بين ناديي ليفربول ولاسك لينز في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاسك لينز النمساوي على استاد "رايفسين/ لينزر"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعود ليفربول للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بعد غياب دام 7 سنوات منذ نسخة موسم 2015-2016.

يأتي ذلك بعدما أخفق فريق ليفربول في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الموسم الماضي 2022-2023 بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليخطف بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.

ماذا قدم ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي وما فعله في آخر مشاركة له بالمسابقة، وذلك على النحو التالي:

- ولم يلعب فريق ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي منذ موسم 2015-2016، وحينها وصل إلى النهائي، ولكنه خسر أمام إشبيلية الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة، بنتيجة 1-3.

ولذلك تُعد بطولة الدوري الأوروبي هي الوحيدة التي لم يتوج بها نجمنا المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، حيث لم يشارك بها الفريق منذ انضمامه لصفوفهم في عام 2017.

- واجه فريق ليفربول 22 فريقًا في بطولة الدوري الأوروبي من قبل، في 43 مباراة.

- خلال هذه المباريات، حقق ليفربول 19 انتصارًا، و14 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم.

- ويتواجد فريقا ليفربول ولاسك لينز في المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي، والتي تضم أيضًا ناديي تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي.

محمد صلاح

ماذا يفعل محمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي؟

- في المقابل، سبق لـ محمد صلاح المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بقميص أندية بازل السويسري، فيورنتينا وروما الإيطاليين.

- ويعود محمد صلاح للمشاركة في اليوروباليج بعد غياب 6 سنوات، وتحديدًا منذ آخر مباراة التي أقيمت في 16 مارس 2017، عندما كان لاعبًا في صفوف روما الإيطالي، وكانت المباراة أمام ليون الفرنسي، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليون بنتيجة 2-4، وسجل محمد صلاح هدفًا من ثنائية روما، أما في مباراة الإياب فقد انتهت بفوز روما بنتيجة 2-1.

- وإجمالًا، خاض محمد صلاح 28 مباراة في الدوي الأوروبي، سجل خلالهم 5 أخداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.