الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الثالثة من "كابيتانو مصر" على قناة on الليلة

كابيتانو
كابيتانو

تعرض قناة on الحلقة الثالثة من برنامج كابيتانو مصر، مساء اليوم الخميس، وتستكمل حلقة اليوم أحداث المسابقة التي انطلقت بالحلقة الماضية.

وتكشف الحلقة الثالثة من كابيتانو مصر أيضًا عن التشكيل لفرق جديدة من الناشئين، ويحل الكابتن محمد عبد المنعم ضيف حلقتي اليوم وغدًا.

محمد عبدالمنعم ضيف حلقتى "الويك إند" من برنامج كابيتانو مصر

"كابيتانو مصر" يحتل المركز الثالث ضمن قائمة برامج "WATCH IT" الأكثر مشاهدة


جدير بالذكر أن عبد المنعم نقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشاهد من أرض الملعب مباراتي الجولة الأولى لمرحلة دوري المجموعات والتي تجمع بين فريقي حسن شحاتة بقيادة طارق السيد وثابت البطل بقيادة سارة حسانين، وفريقي محمود بكر بقيادة أحمد الكأس، وحسن الشاذلي بقيادة عبدالستار صبرى، عبدالمنعم حكى خلال الحلقة كواليس تسجيل هدفه التاريخي في مرمى الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقصة انتقاله للعب كمدافع بدلا من مهاجم خلال مرحلة الناشئين في النادي الأهلي.

برنامج كابيتانو مصر يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة on والساعة 10 مساء على قناة on time sports.

واحتل برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني منه، المركز الثالث ضمن البرامج الموجودة عبر منصة "واتش ات"، والذي يعرض على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports"، واحتل المركز الرابع هو مسلسل “صاحبة السعادة” للفنانة إسعاد يونس، وبرنامج سولد أويت المركز الثاني والأول.

وعرضت الحلقة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني عبر قناتي "أون" و"أون تايم سبورتس" في تمام التاسعة مساءً، على أن يعرض البرنامج أسبوعيًا بواقع حلقتين يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، عبر قناة أون، والساعة العاشرة من خلال قناة أون تايم سبورت، وتكشف حلقة الليلة من البرنامج عن التغيرات التي ستتم في الموسم الجديد أيضًا.

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

الحلقة الثالثة كابيتانو مصر برنامج قناة on كابيتانو

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