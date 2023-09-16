"كابيتانو مصر" يحتل المركز الثالث ضمن قائمة برامج "WATCH IT" الأكثر مشاهدة

أحدثت منصة “واتش إت” حالة رواج كبيرة بعد عرض عدد من البرامج الجديدة والترفيهية المليئة بالحماسة والتشويق سواء على المستوى الكوميدي أو الحواري، بجانب طرح عدد من المسلسلات الجديدة أيضًا.

ويعرض برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني، لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم الذى تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عبر منصة "واتش ات" وحقق الكثير من المشاهدات.

واحتل برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني منه، المركز الثالث ضمن البرامج الموجودة عبر منصة "واتشات"، والذي يعرض على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports"، واحتل المركز الرابع هو مسلسل “صاحبة السعادة” للفنانة إسعاد يونس، وبرنامج سولد أويت المركز الثاني والأول.

وعرضت الحلقة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني عبر قناتي "أون" و"أون تايم سبورتس" في تمام التاسعة مساءً، على أن يعرض البرنامج أسبوعيًا بواقع حلقتين يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، عبر قناة أون، والساعة العاشرة من خلال قناة أون تايم سبورت، وتكشف حلقة الليلة من البرنامج عن التغيرات التي ستتم في الموسم الجديد أيضًا.

اختبارات برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني

يُجدر الإشارة إلى أن قواعد منافسات الموسم الثاني للبرنامج، ستكون من بين 300 ألف شاركوا في اختبارات البرنامج وصل للمرحلة 144 موهبة، وهي التي ستنافس على اللقب، واللاعبين سيتم تقسيمه على 8 فرق 11 في الملعب والباقي احتياطي، وكل فريق لديه مدير فني سيشكلون فرقهم من 144 لاعبًا.

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.