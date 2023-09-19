الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عبدالمنعم ضيف حلقتى "الويك إند" من برنامج كابيتانو مصر

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

يحل كابتن محمد عبدالمنعم نجم منتخب مصر والنادي الأهلي ضيفا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج كابيتانو مصر، عبدالمنعم نقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني

 وشاهد من أرض الملعب مباراتي الجولة الأولى لمرحلة دوري المجموعات التي تجمع بين فريقي حسن شحاتة بقيادة طارق السيد وثابت البطل بقيادة سارة حسانين، وفريقي محمود بكر بقيادة أحمد الكاس وحسن الشاذلي بقيادة عبدالستار صبري ، عبدالمنعم حكى خلال الحلقة كواليس تسجيل هدفه التاريخي في مرمى الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقصة انتقاله للعب كمدافع بدلا من مهاجم خلال مرحلة الناشئين في النادي الأهلي.
برنامج كابيتانو مصر يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة ٩ مساء على قناة on والساعة ١٠ مساء على قناة on time sports.

أحدثت  منصة “واتش إت” حالة رواج كبيرة بعد عرض عدد من البرامج الجديدة والترفيهية المليئة بالحماسة والتشويق، سواء على المستوى الكوميدي أو الحواري، بجانب طرح عدد من المسلسلات الجديدة أيضًا.

واحتل برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني منه، المركز الثالث ضمن البرامج الموجودة عبر منصة "واتشات"، والذي يعرض على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports"، واحتل المركز الرابع هو مسلسل “صاحبة السعادة” للفنانة إسعاد يونس، وبرنامج سولد أويت المركز الثاني والأول.

محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم 
محمد عبدالمنعم كابيتانو مصر كابيتانو برنامج كابيتانو المتحدة الشركة المتحدة برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني

مواد متعلقة

حماقي وأحمد سعد.. نجوم مصر حاضرون في حفلات "موسم الكويت"

ماريان خوري: سعيد بالانضمام إلى فريق مهرجان الجونة السينمائي

"الجونة السينمائي" يمنح جائزة للأفلام المعنية بـ 10 آلاف دولار

20 مشروعًا في منطلق الجونة السينمائي: الجائزة 15000 دولار

تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى والأفلام المعروضة

مدير مهرجان الجونة: نحن فى حاجة للاطلاع على أفضل إنتاجات السينما العالمية

"سينما من أجل الإنسانية" تواصل رحلتها مع جمهور الجونة السينمائى

"الجونة السينمائى": ياسميلا جبانيتش رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أشرف زكى يحكى أصعب لحظات أشرف مصيلحى: "عانى كثيرًا"

الزمالك يحسم موقف زيزو من المشاركة فى مباراة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟