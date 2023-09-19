محمد عبدالمنعم ضيف حلقتى "الويك إند" من برنامج كابيتانو مصر

يحل كابتن محمد عبدالمنعم نجم منتخب مصر والنادي الأهلي ضيفا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج كابيتانو مصر، عبدالمنعم نقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني

وشاهد من أرض الملعب مباراتي الجولة الأولى لمرحلة دوري المجموعات التي تجمع بين فريقي حسن شحاتة بقيادة طارق السيد وثابت البطل بقيادة سارة حسانين، وفريقي محمود بكر بقيادة أحمد الكاس وحسن الشاذلي بقيادة عبدالستار صبري ، عبدالمنعم حكى خلال الحلقة كواليس تسجيل هدفه التاريخي في مرمى الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقصة انتقاله للعب كمدافع بدلا من مهاجم خلال مرحلة الناشئين في النادي الأهلي.

برنامج كابيتانو مصر يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة ٩ مساء على قناة on والساعة ١٠ مساء على قناة on time sports.

أحدثت منصة “واتش إت” حالة رواج كبيرة بعد عرض عدد من البرامج الجديدة والترفيهية المليئة بالحماسة والتشويق، سواء على المستوى الكوميدي أو الحواري، بجانب طرح عدد من المسلسلات الجديدة أيضًا.

واحتل برنامج "كابيتانو مصر" الموسم الثاني منه، المركز الثالث ضمن البرامج الموجودة عبر منصة "واتشات"، والذي يعرض على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports"، واحتل المركز الرابع هو مسلسل “صاحبة السعادة” للفنانة إسعاد يونس، وبرنامج سولد أويت المركز الثاني والأول.

محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم