«Watch iT»‫.. منصة وطنية تحفظ تراث التليفزيون المصرى وتقدم أعمالًا أصلية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مايو ٢٠١٩، خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها، وهى عبارة عن منصة رقمية للمحتوى الإعلامى باسم «Watch iT»، وباستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو المتصفح يمكن مشاهدة محتوى مميز.

وبعد الانطلاق، جرى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وبدأت منصة «Watch iT» فى الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمى للمكتبة الرقمية للتليفزيون المصرى.

وشددت إدارة منصة «WatchiT» على دورها كمنصة وطنية تحمى التراث القومى المتمثل فى الحقوق الرقمية التى طالما تم انتهاكها على مواقع إعلانية لا تعود بالنفع على أصحاب الحقوق، مثل التليفزيون المصرى.

وتحرص المنصة على تقديم مختلف أنواع المحتوى، وتعلن تباعًا عن أحدث ما يجرى ضمه، كما أن إدارتها حقوق المحتوى الرقمى لمكتبة التليفزيون، يأتى ضمن دورها كإحدى الشركات الوطنية، وواجبها فى الحفاظ على تلك الثروة، ويمتد دورها للعمل على تحقيق عوائد مادية لصالح التليفزيون المصرى، بدلًا من النشر على مواقع إعلانية لا تحقق مقابلًا يذكر، أو تركها لسارقى المحتوى على الإنترنت، ومع زيادة عدد المشتركين على المنصة تكون تلك العوائد مصدرًا أساسيًا من مصادر دخل التليفزيون المصرى.

وتضم المنصة العشرات من روائع الدراما من إنتاج التليفزيون المصرى، ومنها «أوبرا عايدة» و«حلم الجنوبى».

وتحتفى المنصة بالنجوم، إذ خصصت قسمًا لأعمال الفنان محمود ياسين بعد وفاته مباشرة، وتضمن مسلسلات: «العصيان وسوق العصر وماما فى القسم وبابا فى تانية رابع واللؤلؤ المنثور والتوبة وخلف الأبواب المغلقة»، وأفلام: «الرصاصة لا تزال فى جيبى ودقة قلب والتعويذة وحب وكبرياء وأين عقلى وحائط البطولات والخيط الرفيع وفتاة من إسرائيل والأخطبوط».

وقدمت المنصة الرقمية عددًا كبيرًا من الأعمال الأصلية من إنتاجها، مثل «شديد الخطورة» و«تحقيق» و«جدران» و«ريفو» و«اتزان» و«بالطو وفانلة وتاب».

وكانت السلسلة الوثائقية «أم الدنيا»، تقديم الفنانة سوسن بدر، من أهم أعمال المنصة، التى سردت جمال مصر عبر سلسلة من ١٥ حلقة، ومؤخرًا جرى عرض فيلم «الباب الأخضر».

وخلال مارس ٢٠٢٢، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل خطة تطوير منصتها الرقمية الشهيرة «WATCHIT»، بداية من الشكل وطريقة الاشتراك بها، فى إطار تغيير جذرى يستهدف تقديم خدمة متميزة لملايين المشتركين فى مصر والعالم، الراغبين فى الاستمتاع بمحتواها، بقيادة نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمنصة.

ويأتى التطوير فى المنصة تأكيدًا لمدى اهتمام «المتحدة» بالتحول الرقمى، فالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترى فى منصة «WATCH IT» عمودًا أساسيًا للاستثمار فى صناعة المحتوى الترفيهى، وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى والبرامجى المصرى والعربى، وتسعى «المتحدة» لتوفير كل الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لوضع المنصة فى الصدارة.

ووقعت منصة «واتش إت» الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات، ومنها اتفاقية مع «فودافون مصر»، لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء «نظام فليكس».

كما أعلنت منصة «WATCHIT» عن عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «روتانا» للإعلام، المملوكة للأمير وليد بن طلال، وتشمل حق بث مباشر لقنواتها على المنصة، وكذلك حق عرض لعدد كبير من الأعمال الدرامية السينمائية والتليفزيونية.

وأعلنت منصة «STARZPLAY»، المصنفة ضمن أفضل ٣ منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة طويلة مع منصة «WATCH IT»، الرائدة فى صناعة وبث المحتوى الترفيهى، لنقل أكبر المواهب العربية وأحدث أعمالها إلى الجمهور.

وستقدم «WATCHIT» أضخم إنتاجات هوليوود لمشتركيها دون أى تكلفة إضافية، ما يشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية اليومية، ليتمكن مشتركو STARZPLAY من الوصول إلى مكتبة WATCH IT الكاملة من أحدث الأعمال والمحتوى العربى الحصرى، مع أكثر من ١٢٫٠٠٠ حلقة وأكثر من ٢٠٠ فيلم عربى.

كما سيتمكن مشتركو WATCHIT من الوصول إلى مكتبة «STARZPLAY» الكاملة من المحتوى الترفيهى، بما فى ذلك العروض الأولى لمسلسلات هوليوود وأشهر الأفلام، إضافة إلى أشهر إنتاجات الأنمى.