رحلة لم يكتب لها النجاح.. حلم تركيب طرف صناعي يراود ابن الواحات "مؤمن"

تقسو عليه الظروف تارة ويساعده إيمانه بالله تارة أخرى، ويمضى قدما نحو تحقيق حلمه بتركيب طرف صناعي وحذاء طبي بعد بتر قدمة اليمني جراء إصابته بالتهاب خلوي بالقدم.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن، فمع قرب الانتهاء من إعداد القدم لتركيب طرف صناعي، فوجئ الشاب بأنه يعاني من تأكل في صوابع القدم اليسرى متأثرًة بقرحة القدم، ليتبخر حلم باع من أجل تحقيقه كل ما يملك.

"مؤمن": حصلت على قرض من اجل علاجي

ويحكي الشاب مؤمن فرغلي 35 سنة من أبناء محافظة الوادي الجديد، قصه كفاحة لـ “الدستور”، قائلا كنت عاملاً في أحد المصالح الحكومية بالمحافظة، وكنت أعاني من قرحه في قدمي اليسري، فخضعت لعملية جراحية بإحدي المستشفيات الكبري بالقاهرة.

وتابع: تسببت العملية الجراحية في تأكل الأصابع وقطع بإحدي الأوتار أدت إلي حجزي 40 يوم ونصحني الأطباء بالراحة التامة حينها، ولكن مع ضغوط الحياة وقسوتها اضطررت للعمل على عربة فول لمساعدة أسرتي على المصروفات اليوميه وعلاج قدمي من الناحيه الأخري.

وأضاف “مؤمن” أنه حصل على قرض من إحدي البنوك بضمان وظيفته الحكومية لإجراء عمليه لاستئصال الالتهاب الخلوي بقدمي اليمني، فأصبحت بدون مرتب وبدون عمل بعد إجرائي تلك العمليتين بالقدمين اليمني واليسري.

وأكمل: "بعد فترة من الراحة في المنزل، فوجئت بوجود صديد بقدمي اليمني واسوداد اجزاء منها، اتجهت إلي إحدي مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج، فاجئني الطبيب بخبر نزل عليه كالصاعقه وهو بتر القدمي من تحت الركبه بعد تسمم الدم بنسبة كبيرة.

مؤمن يحلم بتركيب طرف صناعي وحذاء طبي لقدمة الاخري

وأردف مؤمن، أنه يحلم بتركيب طرف صناعي وحذاء طبي تعينه على الوقوف على قدميه والعمل مرة اخري لمساعدة اسرته على مصاعب الحياة، خيث بدأ جسمه في الزيادة بعد تواجده بصفه دائمه على الفراش وعدم القدرة على الحركة.

واستكمل مؤمن حديثه، أنه يعاني هذه الأيام من قرحة في كعب القدم اليسري ونصحه الاطباء بارتداء حذاء تفصيل طبي لعلاج هذه القرحه، واستغاث مؤمن من عدم القدرة على شرائها.

مناشدة لمحافظ الوادي الجديد

ويناشد مؤمن فرغلي محافظ الوادي الجديد والجمعيات الخيرية وأهل الخير بالوقوف بجانبه وشراء هذا الحذاء واستكمال تركيب الطرف الصناعية لإعادته للحياة مرة أخري والعمل من أجل أسرته.