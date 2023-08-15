محافظ الوادى الجديد: تمويل 36 مشروعًا بـ4.7 مليون جنيه من خلال "مشروعك"

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بلغ ٣٦ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٤.٧ مليون جنيه، وفرت ٧٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ دعم كل الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٦٩٤٧ مشروعًا، بقيمة ٥٩٢ مليون جنيه بإجمالي عدد ١٤ ألفًا و١٧٧ فرصة عمل.

كما تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس، يرافقه الأستاذ عبدالناصر صالح رئيس المركز.

ووجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة مُراعاةً للمظهر الحضاري في ضوء مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما تفقّد مبنى الوحدة المحلية، مُوجهًا بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.