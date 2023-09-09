السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات الوادي الجديد لملتقى التمور الثالث أكتوبر المقبل

استعدادات ملتقى التمور
استعدادات ملتقى التمور الثالث

استعدت محافظة الوادي الجديد، لتنفيذ الملتقى التسويقي للتمور الثالث والذي ينطلق في أكتوبر المقبل لمدة 3 أيام بمركز الخارجة بحضور بعض الوزراء وسفراء الدول العربية والأوروبية والمستثمرين المهتمين بمحصول التمور وبعض الشركات الكبرى والمنتجين والمصدرين وأصحاب المصانع ولفيفٌ من المحافظين السابقين، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الرابع والستين.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، وسيضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، بمشاركة أكثر من 100 عارض بالمهرجان من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية.

دعوة الدول لحضور الملتقى

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المهرجان يجري من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، كما يشتمل علي معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وأنه يشمل علي محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

ندوات علمية وتكنولوجية

وأضاف الزملوط، أن المهرجان يشمل ندوات علمية تتحدث حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، ويضم عددًا من الجلسات البحثية حول صناعة وتسويق التمور، وينظم المهرجان مسابقة لاختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى، وتكريمهم في اليوم الختامي للمهرجان، بالإضافة إلى إعلان نتائج مسابقة عدد من الفئات المختلفة، وتشمل فئة أفضل مزرعة إنتاج التمور، وفئة أفضل مصنع تمور، وفئة أفضل صنف تمر سيوي صعيدي، وفئة أفضل صنف تمر مجدول، وفئة أفضل مزرعة نخيل حديثة لإنتاج التمور في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالمحافظة، وفئة أفضل مزرعة نخيل إنتاج التمور لمؤسسات المجتمع المدني، وفئة أفضل منتج يدوي تراثي من النواتج الثانوية للتمور، وفئة أفضل لوحة فنية معبرة عن النخيل، وفئة ملكة جمال التمور للفتيات فقط.

محافظة الوادي الجديد ملتقي التمور الثالث محصول التمور احتفالات المحافظة العيد القومي الرابع والستين

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