محافظ أسوان يستقبل سفير الصين لتعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة الصين "لياو ليتشيانج" والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الاستثمار للاستفادة من المزايا النسبية، والمقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقي والاقتصاد والثقافة.

جاء اللقاء بحضور كل من: الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم، مسئول التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، رحَّب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بزيارة سفير دولة الصين الصديقة لأسوان، مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة، وكذا انفراد أسوان بتنوع المنتج السياحي بها، وهو الذي يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكل الوافدين من مختلف دول العالم.

علاقات تاريخية بين مصر والصين

وأكد اللواء أشرف عطية، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما قدَّم السفير الصيني، شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد فتح آفاق من التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين في كل المجالات، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون بتوقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين مدينة أسوان والمدن الصينية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان والسفير الصيني الدروع والهدايا التذكارية المرتبطة بالهوية البصرية، وذلك تعبيرًا عن علاقات الصداقة بين الجانبين.

لقاء محافظ أسوان والسفير الصيني