الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بـإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلم ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

وأقام أحد المحامين دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

 

إعادة محاكمة طبيب بالجيزة أمام المحكمة التأديبية 

من ناحية أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية المتضمن طلب إعادة محاكمة الطبيب المكلف بوحدة منيل شيحة الصحية بالإدارة الصحية لمركز الجيزة والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطبيب اعتبارًا من 4/10/2004 بدائرة عمله وبوصفه السابق خالف اللوائح والقواعد المنظمة للتغيب عن العمل وخالف أحكام قانون التكليف وذلك بأن انقطع عن عمله المكلف به دون مسوغ قانوني اعتبارًا من 4/10/2004 رغم خضوعه لقانون التكليف بالقرار رقم 200 لسنة 2004.

 وأوضحت المحكمة، أن نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – قد أرسلت المطعون ضده على عنوانه الثابت بملف خدمته بتكليفه بالحضور إلى سرايا النيابة لسماع أقوله فيما هو منسوب إليه، وقد استلمت شقيقته هذا الإخطار ووقعت بالاستلام، ومن ثم فقد تم إعلان المطعون ضده بالحضور إلى النيابة الإدارية المذكورة على النحو المقرر قانونًا، إلا أنه لم يمتثل، ومن ثم يكون قرار نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – بإحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد صدر وفقًا لصحيح حكم القانون.

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