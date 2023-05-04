الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلماني لقياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

ايرين سعيد
ايرين سعيد

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قياس الآثر التشريعي لقانون الإيجار القديم.

وأضافت سعيد، في اقتراحها، أن قانون الإيجار القديم يعد بمثابة حلقة الفصل بين المالك والمستأجر، ونظرًا لتقادم نصوصه وبسبب ما يطرأ على العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، ولا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية وجد لزاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون.

وأوضحت عضو البرلمان أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة وفك التشابك بين الطرفين وتحقيق التوازن والعدالة، وأيضا  لتتمكن الدولة من الاستفاده بشكل أفضل من أصولها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم.

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