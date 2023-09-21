في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.. رئيس النيابة الإدارية يزور وزير التنمية المحلية

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، حرص المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، على تقديم التهنئة إلى اللواء هشام آمنة، وجميع العاملين بالوزارةـ بمناسبة الانتقال للعمل من مقر وزارة التنمية المحلية الجديد بالعاصمة الإدارية.

دور فعال لوزارة التنمية المحلية في خدمة الوطن والمواطنين

كما أكد الدور الفعال الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة الوطن والمواطنين، والذي تظهر أهميته في الاضطلاع بمسئولية إدارة العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على تقديم التهنئة إلى المستشار حافظ عباس، بمناسبة توليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وأعرب عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مرموقة، في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقا لقيمة العدالة وإعلاء لسيادة القانون.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحرص على سيادة القانون، وتنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة نحو دعم حقوق المواطنين، ومنع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.

تدريب معاوني النيابة الإدارية

في سياق آخر، كان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد شهد ، الإثنين، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين السادسة والسابعة تحت عنوان "التدريب الأساسي لـ معاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي 2017 و2018" اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز لـ 60 من أعضاء النيابة الإدارية قاطني محافظات الدقهلية، والفيوم، وبورسعيد، وبني سويف، ومحافظة سوهاج.

وانعقدت الدورتان التدريبيتان بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بُعد خلال الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر الجاري تطبيقًا لتوجه النيابة نحو الاستفادة من آليات التحول الرقمي، إلى جانب الحضور الفعلي للمتدربين بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023.

وأكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمة وجهها للمتدربين، أهمية التمسك بالقيم والتقاليد القضائية العريقة، كما نصح المتدربين بضرورة الاطلاع والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاحي التعلم والتطور، وأن يكون كل ذلك مقرونًا ببذل المزيد من الجهد في العمل؛ حتى يتمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية الساعية نحو إدراك العدالة الناجزة، وفي ختام كلمته تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.