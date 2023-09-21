في ذكرى رحيلها.. ناقد فني: فايزة أحمد أغانيها محرك رئيسي لعلامات السينما

أكد الدكتور وليد شوشة، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للنقد بالإسكندرية، أن أغاني الراحلة فايزة أحمد، كانت بمثابة محرك رئيسي لأفلام كانت علامات في السينما المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الخميس، بالتزامن مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، أنها مطربة لها تميز مختلف عن باقي مطربات جيلها، في الوطن الوطن العربي بأكلمه بغض النظر عن كونها سورية، موضحاً أن في هذا الزمن الذي تميز بطابع خاص ومختلف لم نكن نرى من يقول هذا مصري وهذا أصله غير مصري.

وتابع: "بل إن أي فنان ليحقق نجومية معينة ويصل بفنه لمرحلة ما كان من البديهي أن يتواجد في مصر، حيث لم يكن هناك الكثير من المدن الحاضنة للفنون والمواهب مثلها في هذا الوقت".

وأوضح أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، بدايات فايزة أحمد الأولى والحقيقية كانت في مصر، بل لا يمكن القول أنه كان لها بدايات إلا في مصر، وأغانيها كانت المحرك الرئيسي لأفلام كانت علامات في السينما المصرية، مثل تأديتها أغنية فيلم تمر حنة، والتي لاقت استحسان وقبول كبير وقت عرضها.

https://www.youtube.com/watch?v=a4NxosuRhIo