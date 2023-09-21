الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسماعيلية" تعلن جدول دخول المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الجدول التدريجي لانتظام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على الكتاب الدوري رقم ٣٦ لوزارة التربية والتعليم بشأن حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

تفاصيل الجدول التدريجي

ومن المقرر أن تنتنظم الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣، وتتوالي الصفوف تِباعًا في الانتظام بالمدارس حسب الجدول المرفق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه خلال الاجتماع الموسع الذي عقد لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها، موجهًا المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

 

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة

كانت نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطريق الرئيسي الأيمن لشارع الدواويس بقرية السلام، برئاسة رئيس المركز والمدينة ونائبه، وقسم الإشغالات، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة المركز والمدينة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر رخصة مزاولة مهنة، و٦ محاضر تند بدون تراخيص، كما تم رفع ٣٧ حالة إشغالات عامة بمعرفة أصحابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

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