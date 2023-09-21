ضبط حشيش وسلاح مع 6 مجرمين في دمياط.. و15 طربة بالاقصر

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بدمياط بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر..

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، حيث تم ضبط (6 أشخاص لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزرقا.. وبحوزتهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات– مبلغ مالى وضبط (4 أشخاص لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 18 كيلو جرام لمخدر البانجو - 50 قرص مخدر - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - سلاح أبيض "سكين" – مبلغ مالى).

ضبط 15 طربة حشيش و11 لفافة بانجو خلال حملات أمنية فى الأقصر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابى بالأقصر بقصد الإتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة الأقصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - 11 لفافة من نبات البانجو وزنت 33 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والعملات الأجنبية لإستخدامها فـى النصب على عملائهما.