انخفاض أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 21 سبتمبر لدى تجار الجملة

تباينت أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 21 سبتمبر؛ لدى تجار الجملة، حيث استقرت معظم الأنواع، بينما هبط الصويا بمقدار 200 جنيه للطن، وانحدر الأولين بنحو 2500 جنيه للطن.

أسعار زيت الطعام اليوم

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,500 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، انخفاضًا في قيمته بنحو 200 جنيه، مسجلًا 45,800 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47,500 جنيه للطن وهبط سعر زيت الأولين، بمقدار 2500 جنيه، مسجلًا 45,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 6.7 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

وتفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 7 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2022، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إن احتياطي الزيت يكفي 6.7 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها وحول خطة تطوير صناعة زيوت الطعام في مصر اضاف أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية و وضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوي جميع الشركات.

وأضاف أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية ووضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوى جميع الشركات.