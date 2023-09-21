سلاح الجو الأوكرانى: إسقاط وتدمير 36 صاروخ كروز من أصل 43

أعلن سلاح الجو الأوكراني، عن إسقاط وتدمير 36 صاروخ كروز من أصل 43، حسبما أفادت فضائية قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان القوات الجوية الأوكرانية، أيضًا عن إسقاط 18 طائرة بدون طيار من أصل 24 من طراز شاهد-136/131 في هجومية أحادية الاتجاه وجميع صواريخ كروز Kh-101/Kh-555/Kh-55 التي أطلقتها روسيا وعددها 17 صاروخًا.

كما تم اعتراض 18 طائرة بدون طيار انتحارية في طريقها، كما أطلقت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز Tu-95 MS صواريخ كروز من الأجواء فوق منطقة فولجوجراد الروسية.

وشاركت في الهجوم 8 طائرات، حيث أطلقت 17 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55.

وأكدت القوات الجوية، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الطائرات الـ(17) فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي، مضيفًا: "وقع الانفجار، ولم تقع إصابات".