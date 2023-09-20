الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الأوكرانية" لـ"القاهرة الإخبارية": استمرار الحرب 574 يومًا "أمر صعب للغاية"

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو إن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ 574 يومًا، وذلك صعب للغاية على السكان الروس والأوكران، لأن هناك تبادلا للصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تواصل إسقاط المسيرات الروسية على أراضيها خلال الهجوم الجوي آخرها الأمس.

وأضاف ميكيتينكو خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، الأربعاء، أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي خلال يوم واحد إذا قرر الكرملين سحب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا لديها علاقات وثيقة مع حلفائها فى الغرب

واختتم أن أوكرانيا لديها علاقات وثيقة للغاية مع حلفائها في الغرب خاصة مع مساعداتهم الدءوبة لنا، منوهًا بأن "اليومين القادمين سيكونان حاسمين للغاية بعد اجتماع رئيس أوكرانيا بمجلس الأمن في الأمم المتحدة المكرس للحرب في كييف وعدة لقاءات مهمة مع رئيس البرازيل ورئيس الوزراء إسرائيل وغيرهم من الرؤساء".

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