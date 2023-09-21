الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب بشقة سكنية فى بولاق الدكرور بالجيزة

إطفاء حريق
إطفاء حريق

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة،  قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق  داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، من ناحية أخرى يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه لبيان سببه وتحديد قيمة الخسائر.

غرفة العمليات تتلقى بلاغًا حريق في الهرم

تلقت غرفة عمليات  شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

"الداخلية" تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

على  صعيد مختلف، كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات" إحدى الدول)، وبحوزتهم (2 عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

تفاصيل المشاجرة

وتبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثاني بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدي على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق الحماية المدنية غرفة عمليات شرطة النجدة إطفاء شقة سكنية فى بولاق الدكرور

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