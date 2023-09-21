يوسف القعيد: تحفظت على اختيار عمر الشريف بطلا لفيلم "المواطن مصرى"

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد: "ذهبت إلى المخرج صلاح أبو سيف في رواية "يحدث في مصر الآن" والتي تم عملها فيلم "زيارة السيد الرئيس"، فقال لي صلا ح أبو سيف بأنه قد سمع بأن لي رواية عن حرب أكتوبر، مطبوعة في سوريا ولم تدخل إلى مصر، وطلب مني نسخة.

وأضاف "القعيد" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "حزنت من أجل رواية يحدث في مصر الآن، لكنني فرحت جدًا بأنه قد سمع عن رواية "الحرب في بر مصر"، فطلبت منه عنوان منزله حتى أذهب له بالنسخة، وقد ذهبت له ثاني يوم في منزله في عابدين، وبعد أسبوع قال لي بأنه سوف يحولها إلى فيلم، وكان المنتج حسين القلا مجنون سينما، معقبًا: "أضغط عليه حاليًا حتى يعود للانتاج مرة أخرى".

وتابع: "عندما كلمني المنتج حسين القلا، وقال لي بأنهم سيذهبون باريس من أجل فيلم "المواطن مصري" لمقابلة عمر الشريف، وأنا في ذلك الوقت لم أكن أعرف عمر الشريف شخصيًا، وكان قد عمل موقفًا جعلني متخوف منه وهو زيارته إلى إسرائيل بعد كامب ديفيد، كان ذهابه إلى إسرائيل بالنسبة لي مؤلم؛ لأنه كان قد بطل أفلام مصر، قبل أن يتركها ويسافر إلى باريس ثم هوليود ليصبح نجمًا عالميًا، لكن المنتج نظر إلى عمر الشريف كبطل من الناحية التجارية، وكان المخرج صلاح أبو سيف سعيد لهذا الاختيار، لكنني تحفظت على الاختيار بسبب زيارته إلى إسرائيل، وكلامه عن القضية الفلسطينية الذي لم يعجبني وقتها، وكان بيني وبين كل من زاروا إسرائيل في ذلك الوقت مشكلة".

رد فعل صلاح أبو سيف على رأي يوسف القعيد

وعن رد فعل المخرج صلاح أبو سيف على تحفظ يوسف القعيد على اختيار عمر الشريف كبطل لفيلم "المواطن مصري"، قال: "المخرج صلاح أبو سيف قال لي أنت مسؤول عن روايتك فقط، ونحن مسؤولون عن فيلمنا وبطله عمر الشريف".

وتابع: "أعتبر أن أبطال فيلم "المواطن مصري" هما عزت العلايلي وعبدالله محمود، وليس العمدة الذي قدمه عمر الشريف".