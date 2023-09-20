الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": رواية "الحداد" بكائية و"في الأسبوع 7 أيام" خالية من الأمل

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن رواية “الحداد” التي كتبها كانت بكائية ولم تتضمن تجاوز المصريين لهزيمة 1967.

يوسف القعيد: في الأسبوع 7 أيام كانت في الفترة الرمادية ما بين 67 إلى نصر 73

وأضاف القعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كتبت أيضًا قصة طويلة اسمها "في الأسبوع 7 أيام" وكانت عن إن كل يوم يسلمنا ليوم وكل أسبوع يسلمنا لأسبوع وكل شهر يسلمنا لشهر ولا يوجد أمل"، مشيرًا إلى أن هذا كان أثناء الفترة الرمادية ما بين 1967 والأمل الرهيب الذي تجلى في 1973. 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد يوسف القعيد رواية الحداد قصة في الأسبوع 7 أيام نصر أكتوبر هزيمة 1967 محمد الباز

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