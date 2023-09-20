الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. يوسف القعيد يكشف سر توظيفه للمستشفى فى أغلب رواياته عن الحرب

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه تم إصدار قرار بمد دفعته بالجيش في بداية العام 1973، لحين تحقيق النصر الكامل على العدو الإسرائيلي وتحرير الأرض.

يوسف القعيد: المستشفى العسكري العام تحول لمستشفى ميداني متقدم

وأضاف "القعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن المستشفى العسكري العام بغمرة كان في غير الحرب مخصصًا لعائلات الجنود والضباط والصف ضباط، لكن في وقت الحرب تحول إلى مستشفى ميداني متقدم في وقت الحرب. 

وأشار "القعيد" إلى أن المستشفى العسكري العام بغمرة كان يستقبل الشهداء في وقت الحرب والجرحى والمصابين لعلاجهم، متابعًا: "لذلك رواياتي عن الحرب دائمًا بها المستشفى".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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