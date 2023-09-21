الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد يكشف لـ "الشاهد" حقيقة دخول رواية "الحرب فى بر مصر" رغم المنع

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن رواية "الحرب في بر مصر" على الرغم من منع طباعتها في مصر إلا أنها صدرت في دمشق وتم دخولها أيضًا إلى مصر على الرغم من منعها، معقبا: "المصريون أعظم ناس.. الحاجة تكون ممنوعة لكن من الممكن أن تدخل وتكون بكثافة واهتمام أكبر، لأن الممنوع مرغوب". 

وأضاف يوسف القعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كان يوجد اهتمام بالغ برواية "الحرب في بر مصر" في العراق، كما كان يوجد اهتماك كبير بها في الجزائر والمغرب، كما نالت الرواية اهتمام الجاليات الموجودة في فرنسا وبريطانيا وأمريكا. 

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز يوسف القعيد رواية الحرب في بر مصر الشاهد

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