الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. انطلاق موسم جديد لـ "باب عشق" على مسرح الطليعة

مسرح الطليعة
مسرح الطليعة

يشهد مسرح الطليعة في الثامنة مساء اليوم الخميس انطلاق أولى ليالي عرض الموسم الجديد للعرض المسرحي "باب عشق" النص الحائز على جائزة ساويرس الثقافية.

ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض أسبوعيا أيام الأربعاء والخميس والجمعة وحتى منتصف أكتوبر المقبل.

 

أحداث العرض المسرحي

تدور أحداث العرض المسرحي حول قصيدة تقتل صاحبها، وهي من التراث الشعري، ترصد حياة شاعر يكتب إحدى قصائده حبا في إحدى الأميرات، وهي ابنة حاكم المدينة، وتتوالى الأحداث والمشاحنات، لنرى في النهاية من ينتصر الحب أم الكراهية.

مسرحية “باب عشق” بطولة ماهر محمود إسماعيل، حسن يوسف، عمرو علي، أحمد حسن، إسلام بشبيشي، شيماء يسري، هالة ياسر، مي زويد، دنيا عوني، محمد صلاح، محمد أمين، موسيقى وألحان محمد حسني، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير.

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