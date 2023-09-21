الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل معرفته بجمال الغيطاني وما وطد علاقتهما

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن تجنيده كان في الإسكندرية، ومنها انتقل للقاهرة بـالوحدة العسكرية لمستشفى غمرة العسكري، مؤكدًا أن علاقته بالواقع الثقافي المصري كان أولها جمال الغيطاني.

وأضاف القعيد خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سمع أن هناك ندوة يقدمها نجيب محفوظ، في مقهى "ريش"، في طلعت حرب، وكان جمال الغيطاني وقتها يسكن في الجمالية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في شركة الإنتاج التي أسسها الاتحاد الاشتراكي في القاهرة، وأيمن عز الدين، المؤرخ العمالي كان المسئول فيها وشغله في النسيج.

وتابع، أن مجموعة الغيطاني القصصية ذهبا بها إلى محمود أمين العالم، وعرض عليهما العمل في الأخبار، مؤكدًا أنه وقتها كان مجندًا وكانت المقابلة بدون تصريح وكان من الممكن أن تتسبب له في مشكلة، فأخبره أنه عندما ينتهي من الجيش سيفكر في العمل بالصحافة إن لم يعد لبلده ليعمل مدرسًا.

وأشار إلى أن جمال الغيطاني عمل في الصحافة، كمراسل عسكري، وهو ما وطد علاقتهما، مؤكدًا أن مجموعة “الغيطاني” القصصية "أوراق شاب" فيها ملامح من ذلك وعن فترة سجنه عام 1965.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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