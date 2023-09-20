تفاصيل ضبط المتهمين بالشروع في قتل جارهم بالخصوص بسبب خلافات الجيرة

أحالت نيابة الخانكة اليوم الأربعاء، المتهمين بالتعدى على جارهم بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بينهم بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بالشروع في قتل جارهم بالخصوص

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدي على جارهم بالأسلحة البيضاء بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة وقاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الخصوص تفيد بوقوع مشاجرة وأسفرت عن إصابة شخص وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.