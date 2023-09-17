الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل منجد فى الخصوص

حبس
حبس

ألقت  مباحث القليوبية  القبض على ربة منزل وشقيقتها، فيما تكثف الجهود لضبط آخرين، بتهمة قتل  شقيق طليق المتهمة الأولى انتقاما منه لقيام المجني عليه بالزواج من أخرى عقب انفصاله عن المتهمة.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وحبس المتهمين.

 بتلقى مأمور قسم الخصوص في محافظة القليوبية، بلاغا يفيد بمقتل "ك. ب"، منجد إفرنجي، إثر إصابته بسلاح ناري وسلاح أبيض بدائرة القسم.

 تشكيل فريق بحث

 جرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث وانتقل إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة شقيق المجنى عليه واثنتين من أخواتها واثنين آخرين لهم معلومات جنائية، وأنهم أعدوا لارتكاب الواقعة والانتقام من شقيق طليقها لقيامه بالزواج من أخرى وتحرر محضر بالواقعة.

القبض على تجار عملة وآثار مزيفة بالقاهرة

 في سياق آخر، نجحت مباحث القاهرة، اليوم، في ضبط 2 لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 2 مقيمين بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي "عملات أجنبية"- عدد 2 تمثال "مقلد"- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي. 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

مباحث القليوبية ربة منزل وشقيقتها قتل تحريات المباحث محافظة القليوبية

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