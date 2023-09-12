إحالة المتهم بالشروع في قتل زوجته للجنايات بالقاهرة الجديدة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، المتهم بالشروع فى قتل زوجته بعد خلافات نشبت بينهم بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.

تفاصيل إحالة المتهم بالشروع في قتل زوجته

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم أقر بتعديه على زوجته بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة بعد مشادة نشبت بينهم تطورت لمشاجرة بسبب إخفاؤها أموال سيارة قام ببيعها لتسديد ديونه وهددها بتحرير محضر ضدها بسرقة الأموال إذا لم تردها، وعندما استمرت على موقفها انهال عليها بالضرب المبرح محاولا قتلها.

بداية تفاصيل الحادث

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر يفيد بوصول سيدة مصابة بعدة إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسدها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين قيام زوجها بالتعدي عليها بآلة حادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى هذا السياق أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النيران في زوجته بسبب خلاف على طعام العشاء، وعرض المتهم على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

حبس عامل شوه جسد زوجته بـ«جاز» بمصر القديمة

اعترف المتهم بأنه على خلافات مع زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.



وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه مما أسفر عن عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وعلى صوت صراخها استيقظ أولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.