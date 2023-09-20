الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عن قرب" يكشف سبب وجود مستشفى ميدانى عسكرى مصرى فى بيروت وهدفها

مستشفى ميداني عسكري
مستشفى ميداني عسكري مصري في بيروت

قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة لبرنامج "عن قرب"، من المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت.

وقال حسن نور الدين، مواطن لبناني، إنه في ظل الظروف الحالية والمستشفيات اللبنانية غالية جدًا "نار"، والعالم كله يجري على المستشفى المصري.

وأكد وزير الصحة اللبناني، دكتور فراس الأبيض، أن هناك الكثير من الضغوطات يتعرض لها النظام الصحي اللبناني وهي ناتجة عن عدة أمور أهمها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لبنان والتي طالت مدتها ولا يوجد حلول للسماح بوجود تمويل كافي للنظام الصحي.

وأوضح العميد وائل فوزي، مدير المركز المصري الاستشفائي بلبنان، سر وجود المستشفى ببيروت قائلًا: "الهدف من المستشفى خدمة أهل لبنان والمتواجدين على أرضه".

دور المسئولة عن التمريض

وأضافت رائد مروة عبدالبر الشاعر، فني تمريض، أنها المسئولة عن قسم التمريض بالمستشفى ودورها تنظيم العمل من دخول المريض للبوابة وحتى دخوله للعيادات الخارجية مع الطبيب المختص وتسهيل أموره من صرف علاج وخدمات تمريضية من تحاليل وأشعة وحتى خروجه من البوابة.

المستشفى الميداني العسكري بيروت وزير الصحة اللبناني العميد وائل فوزي النظام الصحي التمريض

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