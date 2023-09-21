رسالة شكر من لبنان.. سورية: المستشفى العسكرى المصرى يوفر العلاج بالمجان

قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة لبرنامج "عن قُرب"، من المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني، دكتور فراس الأبيض، إن المستشفى بشكل أساسي يقدم خدماته مجانًا لطبقات فقيرة جدًا مُعدمة.

تقديم الخدمات بالمستشفى بالمجان مقارنة بالمستشفيات اللبنانية

وأضاف اللواء ركن محمد خير، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة، أن المستشفى الحكومي اللبناني التابع لوزارة الصحة، يقدم الخدمة الصحية مقابل أموال، أما المستشفى العسكري المصري، العلاج والكشف فيها بالمجان.

وأكدت مواطنة سورية مقيمة بلبنان، أنها تتردد على المستشفى منذ سبع سنوات، داعية لمصر والرئيس السيسي لأنهم وفروا كل التخصصات وبدون أي مقابل للكشف والعلاج، مشيرة إلى أن تكلفة علاجها بالصيدلية الخارجية مليون و600 ألف ليرة، وهي لا تملك هذا المبلغ بينما في المستشفى المصري حصلت على الأدوية بالمجان.

وقال نقيب صيدلي، علي عبدالمنعم الشرقاوي، إن المستشفى بمثابة طوق نجاة للناس، لأنه يتم توفير الخدمة بالمجان.