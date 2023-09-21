الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسالة شكر من لبنان.. سورية: المستشفى العسكرى المصرى يوفر العلاج بالمجان

المستشفى العسكري
المستشفى العسكري المصري بلبنان

قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة لبرنامج "عن قُرب"، من المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني، دكتور فراس الأبيض، إن المستشفى بشكل أساسي يقدم خدماته مجانًا لطبقات فقيرة جدًا مُعدمة.

تقديم الخدمات بالمستشفى بالمجان مقارنة بالمستشفيات اللبنانية

 وأضاف اللواء ركن محمد خير، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة، أن المستشفى الحكومي اللبناني التابع لوزارة الصحة، يقدم الخدمة الصحية مقابل أموال، أما المستشفى العسكري المصري، العلاج والكشف فيها بالمجان.

وأكدت مواطنة سورية مقيمة بلبنان، أنها تتردد على المستشفى منذ سبع سنوات، داعية لمصر والرئيس السيسي لأنهم وفروا كل التخصصات وبدون أي مقابل للكشف والعلاج، مشيرة إلى أن تكلفة علاجها بالصيدلية الخارجية مليون و600 ألف ليرة، وهي لا تملك هذا المبلغ بينما في المستشفى المصري حصلت على الأدوية بالمجان.

وقال نقيب صيدلي، علي عبدالمنعم الشرقاوي، إن المستشفى بمثابة طوق نجاة للناس، لأنه يتم توفير الخدمة بالمجان.

مواطنة سورية الرئيس السيسي المستشفى الميداني العسكري المصري وزير الصحة اللبناني المجان

مواد متعلقة

اليوم.. "الوثائقية" تعرض حلقة خاصة عن المستشفى العسكرى المصرى فى لبنان

ما الذى يعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية فى لبنان؟.. باحث سياسى يجيب

أستاذ علاقات دولية يوضح أهمية زيارة المبعوث الفرنسى إلى لبنان

“عين الحلوة”.. كيف تؤثر الأحداث الدامية على أمن لبنان؟

لبنان.. التوصل لاتفاق حاسم لوقف إطلاق النار فى مخيم "عين الحلوة"

لبنان.. الهدوء يعود لـ"مخيم عين الحلوة" بعد الإعلان عن الهدنة

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

قتلته وعاشت مع الجثة يومان.. تفاصيل مقتل كفيف على يد زوجته بالمرج

وزير الخارجية يلتقى نظيره الإيرانى بمقر بعثة مصر فى الأمم المتحدة (صور)

عاجل.. كامل الوزير يكشف لأول مرة عن إنشاء ميناء فى طابا

رسالة شكر من لبنان.. سورية: المستشفى العسكرى المصرى يوفر العلاج بالمجان

عاجل.. تفاصيل لجنة تطوير مدينة دمياط الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟