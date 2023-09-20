الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب محافظ البحيرة: نستضيف مهرجان التمور للمرة الأولى فى 2024

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي، ويضم 200 ألف فدان يختص بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc"، أن البحيرة تستصلح كان عام من 80 إلى 100 ألف فدان بسواعد أبنائها، مؤكدة أن فاكهة الدراجون فروت تزرع في البحيرة.

وكشفت عن استضافة محافظة البحيرة، مهرجان التمور في 2024 ولأول مرة تشارك في المهرجان الحالي في أكتوبر بالمشاركة مع الإمارات ويقام في واحة سيوة، مشيرة إلى أنه توجد  مدينة على ساحل البحر المتوسط إدكو ورشيد يتميز بزراعة النخيل المنتج وقدمنا وزارة الصناعة والتجارة واستجابت ويشارك في المهرجان 3 مزارعين. 

المنتجات الزراعية التي تصدرها البحيرة

وأشارت إلى أن البحيرة تصدر الكثير من المنتجات للخارج ومنها البرتقال والجوافة والفراولة والمانجو، وغيرها من المنتجات الزراعية.

نائب محافظ البحيرة مهرجان التمور استضافة محافظة البحيرة الإمارات الرئيس السيسي

مواد متعلقة

وكيل تعليم البحيرة يفتتح معارض "أهلًا مدرستي" بعدد من الإدارات التعليمية

وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة تفتتحان قصر ثقافة أبوالمطامير

لمواجهة الغلاء.. البحيرة تطلق قافلة تضم 17 سيارة مواد غذائية مدعمة

نائب محافظ البحيرة تتفقد فعاليات القافلة الطبية بمنطقة الكسارة

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بكفرالدوار

إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟