نائب محافظ البحيرة: نستضيف مهرجان التمور للمرة الأولى فى 2024

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي، ويضم 200 ألف فدان يختص بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc"، أن البحيرة تستصلح كان عام من 80 إلى 100 ألف فدان بسواعد أبنائها، مؤكدة أن فاكهة الدراجون فروت تزرع في البحيرة.

وكشفت عن استضافة محافظة البحيرة، مهرجان التمور في 2024 ولأول مرة تشارك في المهرجان الحالي في أكتوبر بالمشاركة مع الإمارات ويقام في واحة سيوة، مشيرة إلى أنه توجد مدينة على ساحل البحر المتوسط إدكو ورشيد يتميز بزراعة النخيل المنتج وقدمنا وزارة الصناعة والتجارة واستجابت ويشارك في المهرجان 3 مزارعين.

المنتجات الزراعية التي تصدرها البحيرة

وأشارت إلى أن البحيرة تصدر الكثير من المنتجات للخارج ومنها البرتقال والجوافة والفراولة والمانجو، وغيرها من المنتجات الزراعية.