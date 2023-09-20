زيلينسكى: روسيا قتلت عشرات الآلاف من الأوكرانيين وسنواصل الدفاع

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا قتلت عشرات الآلاف من الأوكرانيين.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال الرئيس الأوكراني، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن روسيا تريد الاستيلاء على بلادنا ومواردها، مضيفا: "نطالب بمساعدتنا عسكريا وفرض الجزاءات على روسيا، ويمكن القول إن الأمم المتحدة في "حالة جمود" بخصوص العدوان الروسي علينا".

وأضاف أن روسيا تستغل مقعدها بمجلس الأمن للدفاع عن عدوانها، ولكن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن استقلالها.

حق الفيتو

وذكر أن الفيتو يمنح نفوذا للكثيرين ويحد من فعالية الأمم المتحدة، معقبا: "نطالب بمنح الجمعية العامة نفوذا لتجاوز حق الفيتو الروسي".