الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": تصريحات ترامب بشأن تسوية الحرب ليست واقعية

ترامب
ترامب

قال السيد فولوديمير شوماكوف، دبلوماسي أوكراني سابق، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية أفاد الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب أنه يستطيع تسوية الحرب الروسية الأوكرانية سريعاً خلال فقط ٢٤ ساعة، وهذه التسوية هدفها الأساسي الربح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحرب الروسية الأوكرانية

أكد السيد فولوديمير شوماكوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج منتصف النهار المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه منذ شهرين فقط قال ترامب أن هذه الحرب ستنتهي دون تقديم أي مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا، أي أنه بمجرد التوقف عن إمداد أوكرانيا بالمعدات والذخائر فستنتهي هذه الحرب سريعاً.

تصريحات ترامب 

وأضاف في حديثه، أن تصريحات ترامب بصفة عامة ليست واقعية على الإطلاق، خاصة أن أوكرانيا قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أمريكا ودول أوروبا لضمان حقوقها الحدودية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية يقدمون الدعم الكامل لأوكرانيا من أجل محاولة الصمود والانتصار على الجانب الروسي.

دبلوماسي أوكراني القاهرة الإخبارية منتصف النهار الحرب الروسية الأوكرانية

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