الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": المسيرات الأوكرانية لا تصيب أى أهداف روسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن وزارة الدفاع الروسية تعمل منذ فترة على إسقاط المسيرات التي تطلقها القوات الأوكرانية تجاه الأراضي الروسية، فدائمًا تؤكد  أن هذه المسيرات وهدف القوات الأوكرانية، هو فقط إثارة الذعر داخل المجتمع الروسي، وأن المسيرات لم تحقق أي أهداف عسكرية، أي لم تقم بإصابة أو تدمير أي هدف عسكري ذات صلة بالجيش الروسي.

وأضاف مراسل القناة، أنه فقط هذه المسيرات تعمل على إثارة الذعر والتوتر داخل المجتمع الروسي، بالإضافة إلى أن معظمها تسقطه قوات الدفاع الروسية.

وكشف عن أنه خلال الليلة الماضية، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية، 2 منها في منطقة بيلجارد، وواحدة في ضواحي مدينة ايايوروال الروسية، والأخرى في منطقة برينسك الحدودية مع أوكرانيا.

لدفاع الروسية المسيرات إسقاط المسيرات مراسل القاهرة الاخبارية

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