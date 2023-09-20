"القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تسقط 17 مسيرة روسية فى هجوم ليلى

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إسقاط 17 من أصل 24 مسيرة روسية في هجوم ليلي، بحسب ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

ومنذ يومين، أعلنت أوكرانيا عن إسقاط 15 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية، هاجمت أراضيها خلال الليل في جنوب ووسط وشمال البلاد.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية "أن روسيا هاجمت أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات"، بحسب وكالة "رويترز".

وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع، وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.