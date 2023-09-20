الرئيس الإيرانى: واشنطن "تصب الزيت على النار" فى أوكرانيا

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن طهران تؤيد تسوية سلمية للنزاع.

وقال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأميركية تصبّ الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية، وإنه للأسف مخطط طويل الأمد.

ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأميريكية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيسي في خطابه إن "هذه العقوبات لم تحقّق النتائج المرجوّة منها، ولقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".