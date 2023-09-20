الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الإيرانى: واشنطن "تصب الزيت على النار" فى أوكرانيا

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن طهران تؤيد تسوية سلمية للنزاع.

وقال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأميركية تصبّ الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية، وإنه للأسف مخطط طويل الأمد.

ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأميريكية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيسي في خطابه إن "هذه العقوبات لم تحقّق النتائج المرجوّة منها، ولقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".

الرئيس الايراني أوكرانيا العقوبات الأميريكية النتائج الاتفاق النووى

الأكثر قراءة

عاجل.. فيضانات ليبيا تعيد فتح قضية الألغام.. "القاهرة الإخبارية" تكشف المسئول عن إزالتها عالميا

عاجل.. انفصاليو الأرمن يعلنون إجلاء 7 آلاف شخص فى "قره باغ"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

محمد الشرنوبى: المحكمة حكمت لى نهائيًا بانتهاء تعاقدى مع سارة الطباخ

موعد ورابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى