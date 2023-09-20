الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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فن

ياسمين رئيس تعزي دينا الشربيني في وفاة والدتها

دينا الشربيني
دينا الشربيني

أعلنت النجمة دينا الشربينى، عن موعد جنازة والدتها غدًا الخميس، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع بعد صلاة الظهر.

ورحلت والدة الفنانة دينا الشربيني، منذ قليل، وكتبت الأخيرة عبر خاصية ستورى على  حسابها بموقع “إنستجرام”: " توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتى ليلى السيد عبد الله".

وحرص عدد من الفنانين على نعى والدة دينا الشربيني ومنهم الفنانة ياسمين رئيس التي كتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة البقاء لله في وفاة والدة اختي دينا الشربيني. 

آخر أعمال دينا الشربيني 

وعرض لـ دينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لـ “الشربينى” في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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