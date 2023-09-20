القبض على قائد سيارة طمس لوحاتها في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط قائد سيارة متورط في طمس لوحاتها والسير بها عقب تغيير ملامحها.

القبض على قائد سيارة بطمس لوحاتها في مدينة نصر

كان تم تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك- تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها الخلفية وطلائها باللون الأبيض.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها منتهية التراخيص وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، ومصادرة السيارة تحت تحفظ النيابة العامة كأحراز.

القبض على 3 متهمين بيع الأقراص المخدرة في الجيزة

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بتهمة ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة، وبحوزتهم كميات متنوعة من الأقراص المخدرة، في القليوبية والجيزة.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن المعنية، نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا في ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط موظف بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 400 قرص مخدر، وضبط حاصل على دبلوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 372 أمبولا مخدرا، وضبط مندوب صيدلي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته 180 قرصا مخدرا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المخدرات المضبوطة للطب الشرعي وفحصها من قبل المعمل الكيماوي وإعداد تقرير حول نوعية المخدرة وتأثير المواد المخدرة وفاعليتها به.