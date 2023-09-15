الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هروب قائد سيارة تسبب في مصرع مواطن دهسا أمام سوق العبور

مصرع مواطن
مصرع مواطن

لقى مواطن مصرعه،  صباح اليوم الجمعة، بعد أن صدمته سيارة مسرعة وفر قائدها هاربا من مكان الحادث، وذلك أثناء محاولة المواطن عبور طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام سوق العبور.

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انقلاب تانك بترول على طريق الإسماعيلية- السويس (صور)

 انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة عقب نقلها إلى ثلاجة المستشفى.

 تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام سوق العبور، وقد انتقل أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وفاة وفاة نتيجة اصطدام سيارة به، أثناء محاولة عبوره الطريق وتواجد جثته بالجزيرة الوسطى للطريق.

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تصادم أتوبيسين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

وتبين من الفحص أن السيارة التي صدمت المجني عليه قد فرت هاربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

في سياق آخر ، تعرض السائق لإصابات جراء انقلاب سيارة تحمل مواد بترولية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بالقرب من مدخل محافظة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث للتحقيق في الأمر. 

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث قد وقع أمام قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد. 

تم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور مصعب البدراوي، إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

ذكرت المصادر الطبية في مستشفى فايد التخصصي، أن المصاب في حادث الإسماعيلية تعرض لإصابات عديدة في مختلف أنحاء جسده، بما في ذلك كسور وسحجات وكدمات. 

تم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وأمر اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، بالتعامل مع الحادث ورفع السيارة التي تعرضت للحادث من موقعها لفتح الطريق.

 وأشارت مصادر أمنية إلى أن السيارة كانت فارغة عند وقوع الحادث، وكانت في طريقها من الإسماعيلية إلى السويس للتعبئة والنقل عندما تعرضت للاصطدام بالجزيرة الوسطى في الطريق.

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