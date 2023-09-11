الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصادم أتوبيسين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ما بين كوبري البعالوة وكوبري القصاصين حادث تصادم أتوبيسين كان ينقلان طلاب ببعضهما البعض.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى القصاصين المركزى -أقرب المستشفيات لمكان الحادث وهى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وتم تشغيلها تجريبيا-، لتلقي العلاج اللازم.

 وصول اخطارا بالحادث 

تلقى اللواء مروان هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالاسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، ومدير الشبكة الوطنية بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتصادم أتوبيسين بهما طلاب على طريق على الإسماعيلية الزقازيق الزراعي ما بين كوبري البعالوة وكوبري القصاصين. 

الدفع بسيارات الاسعاف 

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير مرفق إسعاف الاسماعيلية، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى القصاصين المركزى -أقرب المستشفيات لمكان الحادث وهي تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وتم تشغيلها تجريبيا- لتلقي العلاج اللازم انتقال الأجهزة الأمنية فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، وفرضت كردون أمني في مكان الحادث.

 مستشفى القصاصين تستقبل جميع المصابين

 وقالت مصادر طبية إن المصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى القصاصين المركزي -أقرب المتسشفيات لمكان الحادث وهى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصي الشامل وتم تشغيلها تجريبيا-. مستشفى القصاصين تستعد للتعامل مع الإصابات فيما رفعت مستشفى القصاصين المركزي حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي الحادث، وأكدت إدارة المستشفى على جميع الأطباء والأطقم الطبية على ضرورة التواجد في أماكنهم للتعامل الفوري مع المصابين، وإجراء اللازم، كما جهزت غرف العمليات لدخول الحالات الصعبة التي تستدعي تدخل جراحي فوري.

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