إصابة سيدة ونجلتها الرضيعة إثر انقلاب دراجة بخارية في البعالوة بالإسماعيلية

أصيبت سيدة وابنتها الرضيعة في حادث انقلاب دراجة بخارية (موتوسيكل) بدون لوحات معدنية، في منطقة كوبرى المشاة البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين فى محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ ، إخطارا يفيد بإصابة شخصين أم ونجلتها فى حادث انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، في منطقة كوبرى المشاة البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين فى محافظة الإسماعيلية.

معاينة المنطقة لمعرفة أسباب الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث في منطقة كوبري المشاة بالبعالوة ، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث ، ومدى وجود شبه جنائية وراء الحادث من عدمه.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات .

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية ، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بالإضافة إلى إصابة الطفلة الرضيعة بغيبوبة تامة .

وكشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية المصابين، وتبين أن المصابين هم ريهام عبد الله رباح 20 سنة، من البعالوة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى اشتباه كسر بالضلوع اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و فريده محمد حسن 4 شهور البعالوة غيبوبة تامة اشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ.

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