الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإسماعيلية تتزين بالفنون الشعبية لـ17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجانها الدولى (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تزينت محافظة الإسماعيلية، بالفنون الشعبية التي قدمتها 17 فرقة مصرية وأجنبية، مساء الإثنين، والتي تمثل قارات أفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا، حيث نشرت البهجة بأنحاء المحافظة ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ضمن مهرجانها الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، التي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

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وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية (صور)

وشهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية عددًا من العروض الفنية الاستعراضية، حيث قدمت فرقة سوهاج بقيادة محمد الرز فقرات "العصايا، ربابة، سوهاجية، خلخال"، وقدمت فرقة مطروح بقيادة عوام مصطفى فقرات "الترحيب، الجية، السامر"، إلى جانب فاصل غنائي للمطرب سلومة عبد الله قائد الفرقة الموسيقية.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقرات "الصيادين، سمسميتي، بتغني لمين، نوح الحمام، البدو، تنووة، الضمة" تدريب عمرو عجمي، بجانب فاصل غنائي للفنان ماهر كمال، فيما قدمت فرقة دولة إندونيسيا عرضًا فنيًا يعبر عن الفلكلور البلاد بفقرات "موميرا، لينجنج نياي، الكنانة" .

"أسوان للفنون الشعبية" تشارك في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي

وفي شاطئ الفيروز أقيم عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين ناصر، قدمت به فقرات الفلكلور السكندري الشهير المعبر عن المدينة العريقة، بينما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن البيئة السيناوية ومنها "الدبكة، التحية، رجال سينا" بقيادة الفنان سامح الكاشف، إلى جانب تقديم عرض فني لفرقة دولة الهند.

أما نادي الدنفاه فشهد عروض فرقة الشرقية للفنون الشعبية وفقرات "الفرح، السقايين، الحوايا، التحميلة" تدريب الفنان أحمد واصف، كما تضمنت عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية رقصات الفن النوبي منها "الأراجيد، السوق السياحي، الكف الجعفري، النجرشاد، الفرح النوبي، الكاكا"، كما قدمت فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم عددا من الفقرات المتنوعة "التنورة، لازم نكون مع بعض، الفرح الإسماعيلاوي، يا حضرة العمدة، على إيدك، مهرجان الإسماعيلية"، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة دولة رومانيا وتراثها الثري.

وعلى مسرح نادي الأسرة تألقت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بفلكلورها الشعبي الجنوبي وفقرات "الصعيدي، الفلاحي، المزاوى، النوبة"، كما أقيم عرض فني لفرق دولتي سريلانكا والمكسيك حمل كثيرًا من معالم الفن الشعبي الوطني لكلا الدولتين.

وشهدت مدينة فايد عرضًا لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة محمد شحاتة، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة دولة فلسطين بفلكلورها الوطني.

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ويشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وافتتحت وزير الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مساء الأحد بقصر ثقافة الإسماعيلية، والذي تستمر فعاليات المهرجان حتى 8 سبتمبر الحالي، ليقدم لأبناء الإسماعيلية وضيوفها باقة من الفنون الشعبية المعبرة عن أصالة وثراء فلكلور الشعوب المشاركة.

مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
مهرجانها الدولي للفنون الشعبية
محافظة الإسماعيلية حديقة الشيخ زايد العلاقات الثقافية الخارجية قصور الثقافة تنشيط السياحة السويس

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