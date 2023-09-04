الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في أرقام.. 17 فرقة مصرية وأجنبية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأحد، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في أرقام..

- شارك في حفل افتتاح المهرجان 9 فرق فنون شعبية مصرية، تابعة لقصور الثقافة، وهي: "العريش، الإسماعيلية، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، أسوان".

- شارك أيضا 6 فرق من دول: "الهند، سيرلانكا، رومانيا، المكسيك، فلسطين، إندونيسيا "بالإضافة إلى فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة والتابعة لمحافظة الإسماعيلية  والتي تشارك للمرة الأولى بالمهرجان.

- يستضيف مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية حفلي الافتتاح والختام فقط، في حين تُقدم عروض المهرجان في ٧ مواقع تُغطي أرجاء المحافظة.

- يشهد المهرجان برنامجًا للندوات العلمية، تُنظمه الهيئة العامة لـ قصور الثقافة ، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة مسعود شومان، وتدور الندوات حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور، يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام.

الحاضرون بمهرجان الإسماعيلية 

شهد حضور فعاليات المهرجان كل من الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفود الدول المشاركة.

والمهرجان تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة. العلمية.

عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الفنون الشعبية مهرجان الإسماعيلية فرق فنون شعبية قصور الثقافة

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية (صور)

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب