مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في أرقام.. 17 فرقة مصرية وأجنبية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأحد، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في أرقام..

- شارك في حفل افتتاح المهرجان 9 فرق فنون شعبية مصرية، تابعة لقصور الثقافة، وهي: "العريش، الإسماعيلية، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، أسوان".

- شارك أيضا 6 فرق من دول: "الهند، سيرلانكا، رومانيا، المكسيك، فلسطين، إندونيسيا "بالإضافة إلى فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة والتابعة لمحافظة الإسماعيلية والتي تشارك للمرة الأولى بالمهرجان.

- يستضيف مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية حفلي الافتتاح والختام فقط، في حين تُقدم عروض المهرجان في ٧ مواقع تُغطي أرجاء المحافظة.

- يشهد المهرجان برنامجًا للندوات العلمية، تُنظمه الهيئة العامة لـ قصور الثقافة ، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة مسعود شومان، وتدور الندوات حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور، يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام.

الحاضرون بمهرجان الإسماعيلية

شهد حضور فعاليات المهرجان كل من الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفود الدول المشاركة.

والمهرجان تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة. العلمية.