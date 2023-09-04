الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. حفل لفرقة قصر الغورى للموسيقى العربية ببيت السحيمى

بيت السحيمي
بيت السحيمي

يُنظم بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء، حفلا لفرقة قصر الغوري للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المُقرر أن تقدم الفرقة عددا من الأغاني منها "أغدا ألقاك"، "يا دلالي عليه“، "صورة صورة"، "مراتي نسايه“، "أنت مين"، "يا حضرة العمدة" و"هدية العيد".

نبذة عن بيت السحيمي 

يعتبر بيت السحيمي بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله نموذجا فريدا من نماذج عمارة البيوت السكنية الخاصة بل أنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر؛ وذلك بحسب موقع وزارة الثقافة المصرية. 

يتكون من قسمين؛ القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة 1648م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1796م ، وجعل من القسمين بيتاً واحداً وسمي بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن فيه.

ويشتمل البيت على عدة قاعات تتألف كل منها من إيوانين بينهما دورقاعة يتوسط بعضها فسقية من الرخام ولبعض أسقف القاعات مناور يعلوها شخشيخة خشبية، وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزرات الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشاني وكسيت الأرضيات بالرخام، وبقاعات البيت مشربيات ونوافذ من الخشب الخرط ودواليب وبالبيت كتابات أثرية تشتمل على تاريخ الإنشاء والمنشئ وقصيدة البردة للأمام البوصيري.

ويعتبر هذا البيت من أجمل آثار القاهرة التاريخية وقد صدر قرار بتحويل  بيت السحيمى إلى مركز للإبداع الفنى تابع لصندوق التنمية الثقافية بعد ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2000، ليكون مركز إشعاع ثقافى وفنى فى منطقة الجمالية. 

ويعتبر مركز إبداع السحيمى نموذجاً فريداً للتأثير الإجتماعى للعمل الثقافى والأثري، من حيث تأثير الموقع الثقافي في المجتمع المحيط به.

بيت السحيمي التنمية الثقافية وزارة الثقافة حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية فرقة قصر الغوري

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